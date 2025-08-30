Cebeci Tüneli'nde Zincirleme Kaza: 4 Yaralı

SULTANGAZİ Cebeci Tüneli'nde, dün 9 aracın karıştığı zincirleme kaza araç kamerasına yansıdı. Kazada 4 kişi yaralanırken, tünelde trafik yoğunluğu oluşmuştu.

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Tüneli Ankara istikametinde meydana geldi. Tünel içerisinde kaza yapan 2 araç, yolun sol şeridinde durdu. Kaza yapan araçların sürücüleri fotoğraf çekmek ve tutanak hazırlamak amacıyla araçlarından inecekleri sırada arkadan gelen 7 araç, yolda duran araçlara çarptı. Kazada 4 kişi yaralanırken, tünelde uzun süre trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza anı tünelde seyir halinde olan bir başka aracın araç kamerasına yansıdı. İlk kazanın ardından araçların durduğu görülürken, arkadan gelen hafif ticari aracın ise hızla gelerek diğer araçlara çarptığı anlar yer aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.