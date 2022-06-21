Cebeci Çocuk Hastanesi'ndeki Covid-19 servisleri kapatıldı

ANKARA Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tanıl Kendirli, çocuk hastalar açısından pandeminin lokomotifi Cebeci Çocuk Hastanesi'nde Covid-19 yoğun bakım ve servislerinin kapatıldığını söyledi. Kendirli, pandemide koronavirüs hastası 7 bin çocuğun geldiğini belirterek, "85 çocuk yoğun bakım hastamızdan 5'i hayatını kaybetti. Bunlardan sadece 2'si doğrudan Covid-19 nedeni ile hayatını kaybetti. Bu nedenle yaşam oranının yüzde 95'in üzerinde olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tanıl Kendirli, Cebeci Çocuk Hastanesi'ndeki pandemi sürecini anlattı. Prof. Dr. Kendirli, pandemiyi bire bir yaşayan bir ekibin üyesi olduğunu belirterek, "Pandeminin ilk 3 ve 6 ayı stres olarak çok yüksekti; çünkü bilinmezi çok olan bir salgındı. O zaman gerçekten çalışmak çok zordu ve aynı zamanda yönetmek çok zordu. Ancak sonrasında aşının bulunması ve aşılamanın devletimiz tarafından yoğun bir şekilde başlatılmasıyla bir rahatlama oldu. Ardından bu süreci yönetmenin ilk başlangıca göre daha kolaylaştığını söyleyebilirim" diye konuştu.

Prof. Dr. Kendirli, şu an itibarıyla çocuk Covid-19 alanlarına ihtiyaç kalmadığını belirterek, "Son 1 aydır da hiç yatan Covid-19 çocuk hastamız olmadı. Yani Covid-19 çocuk yoğun bakım ve servislerimiz artık kapatıldı, diyebiliriz. Ancak herhangi bir olası durumda hastalarımız için yerlerimizi de izole alanlarımızı da hazır bekletiyoruz. Şu an böyle bir durumun olacağını düşünmüyoruz çünkü hepimiz aşılıyız. Toplumda da belirli bir aşılanma oranı var ve 'Omicron' varyantından sonra da gerçekten salgın, pandemi olmaktan çıkmış gözüküyor. Çocuk hastalarda kitlesel anlamda çok sorun olmadı. Aynı anda yatan hasta sayısı 10'u, 11'i gördü sadece. Yoğun bakımda 4 hasta, serviste 6-7 hasta oldu. Onun dışında çok büyük hasta gruplarımız olmadı" diye konuştu.