CDC, Sağlıklı Çocuklar için Kovid-19 Aşısı Tavsiyesini Sürdürüyor

CDC, Sağlıklı Çocuklar için Kovid-19 Aşısı Tavsiyesini Sürdürüyor
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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), sağlıklı çocuklara Kovid-19 aşısı yapılmasını öneren tavsiyesini sürdürüyor. CDC, bağışıklık sistemi zayıf olan çocuklar için doktorla değerlendirme yapılmasını öneriyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), doktor onayıyla sağlıklı çocuklara Kovid-19 aşısı yapılmasını öneren tavsiyesini sürdürdü.

CDC'nin internet sitesinde yayımlanan güncellenmiş aşı takviminde, "Kovid-19 aşısı, 6 aylık ve daha büyük herkes için önerilmektedir." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu duyuru, ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy'nin Kovid-19 aşısı tavsiyenin CDC'nin aşı takviminden kaldırılacağını açıklamasının ardından geldi.

Bu kapsamda, CDC'nin paylaştığı yeni yönergesinde, Kennedy'nin açıklamasının aksine, özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan çocuklar için aşı uygulamasının doktorla birlikte değerlendirilmesi önerildi.

Aşı karşıtı görüşleriyle bilinen Kennedy, 27 Mayıs'ta yaptığı açıklamasında "Bugün itibarıyla Kovid aşısı, sağlıklı çocuklar ve sağlıklı hamile kadınlar için CDC (ABD Hastalık Kontrol Merkezleri) tarafından önerilen aşı programından çıkarılmıştır. Geçen yıl Biden yönetimi, çocuklarda tekrarlanan rapel stratejisini destekleyecek herhangi bir klinik veri olmamasına rağmen, sağlıklı çocukları bir kez daha Kovid aşısı olmaya çağırmıştı." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Sağlık Bakanı Kennedy, seçim sürecinde Kovid-19 aşısının kullanımıyla ilgili kamuoyunda tartışılan açıklamalar yapmıştı.

Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel
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