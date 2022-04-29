Cdc'nin Yeni Çalışması, ABD'li Çocukların Yüzde 75'inin Şubat Ayına Kadar Kovid-19'a Yakalandığını Ortaya Koydu - Haberler

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Cdc'nin Yeni Çalışması, ABD'li Çocukların Yüzde 75'inin Şubat Ayına Kadar Kovid-19'a Yakalandığını Ortaya Koydu

Xinhua - Güncel
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Cdc'nin Yeni Çalışması, ABD'li Çocukların Yüzde 75'inin Şubat Ayına Kadar Kovid-19'a Yakalandığını Ortaya Koydu

CDC'ye göre, 17 yaş ve altındakilerin antikorlarının yüzdesi 2021 yılının Aralık ayında yaklaşık yüzde 45 olurken bu oran, 2022 yılının Şubat ayında yaklaşık yüzde 75'e çıktı.

ARALIK, IĞDIR (Xinhua) - LOS ANGELES, 29 Nisan (Xinhua) -- ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından antikorlar üzerine yapılan yeni bir araştırmaya göre, bu senenin Şubat ayının sonuna kadar tüm Amerikalıların yarısından fazlası ve çocukların yaklaşık yüzde 75'i Kovid-19'a yakalandı.

CDC, ülke genelindeki kan örneklerinde, Kovid-19 enfeksiyonu ile mücadelede üretilen ancak Kovid-19 aşılarında üretilmeyen anti-nükleokapsid antikorlar olarak bilinen bir antikor türünü inceledi. Araştırmacılar, son derece bulaşıcı olan Omicron varyantının ülke çapında arttığı 2021 yılının Aralık ayı ile 2022 yılının Şubat ayı arasında geçmiş enfeksiyon belirtilerinin önemli ölçüde arttığını buldu. En çarpıcı artış çocuklarda gerçekleşti. 17 yaş ve altındakilerin antikorlarının yüzdesi Aralık ayında yaklaşık yüzde 45 olurken, bu oran Şubat ayında yaklaşık yüzde 75'e çıktı.

CDC'ye göre, bu yaş grubundaki en büyük artışa yol açan sebep, aşının en düşük seviyede yapılmış olmasıyla ilgili olabilir. Çalışma, yaşlıların geçirdikleri enfeksiyonlara dair verinin bulunma olasılığının daha düşük olduğunu da ortaya koydu. CDC'ye göre bunun nedeni, yaşlıların daha yüksek aşı oranlarına sahip olmaları, maske takmak ve kalabalıktan kaçınmak gibi Kovid-19 önlemlerini daha çok uygulamaları olabilir.

Xinhua / Güncel

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