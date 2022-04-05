ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Türkiye Kupası sevincini Vali Su ile paylaştı - Haberler

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ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Türkiye Kupası sevincini Vali Su ile paylaştı

AA - Serkan Avci - Güncel
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ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Türkiye Kupası sevincini Vali Su ile paylaştı

Basketbolda Bitci Kadınlar Türkiye Kupası'nı kazanan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin genel koordinatörü Ender Ünlü, Mersin Valisi Ali İhsan Su'yu ziyaret etti.

MERSİN (AA) - Basketbolda Bitci Kadınlar Türkiye Kupası'nı kazanan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin genel koordinatörü Ender Ünlü, Mersin Valisi Ali İhsan Su'yu ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ünlü ziyaret ettiği Su'ya kulüp forması hediye etti.

Su, ziyaret anısına şampiyonluk kupasıyla fotoğraf çektirdi.

Ziyarette, İl Gençlik ve Spor Müdürü Ökkeş Demir de yer aldı.

AA / Serkan Avci - Güncel

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