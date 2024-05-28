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Caz Vokalisti Jehan Barbur, Yapı Kredi Bomontiada Avlu'da Müzikseverlerle Buluşacak

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Caz vokalisti Jehan Barbur, Yapı Kredi bomontiada Avlu'da düzenlenecek ücretsiz etkinlikte müzikseverlerle buluşacak. Barbur, kariyerine 2002'de farklı gruplarda vokalistlik yaparak başladı ve birçok ortak projede yer aldı.

Caz vokalisti Jehan Barbur, Yapı Kredi bomontiada Avlu'da müzikseverlerle buluşacak.

"Yapı Kredi 80. yıl Feelin' Good" konser serisi kapsamında ücretsiz düzenlenen etkinlik, 6 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Caz müzikteki kariyerine 2002'de farklı gruplarda vokalistlik yaparak başlayan Barbur, kendi albümlerinin yanı sıra, birçok sanatçının albümüne konuk olarak ortak projelere imza attı.

Prodüktör, söz yazarı, besteci ve şarkıcı kimliğinin yanı sıra edebiyatçı yönüyle de tanınan sanatçının, dergi ve gazete yazıları ile şiirleri de bulunuyor.

Kaynak: AA / Güncel

Jehan Barbur Kültür Sanat Güncel Haberler

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