Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı envanterine katılan hava aracı "Cayrokopter" ile Çankırı'da trafik denetimi gerçekleştirildi. Havadan trafik denetimlerinin yıl sonuna kadar devam edeceği bildirildi.

Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı envanterine katılan hava aracı "Cayrokopter" ile Çankırı'da trafik denetimi gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığınca hayata geçirilen Karayolları Trafik Güvenliği Eylem Planı ve Strateji belgesinde geçen "2021-2030 yılları arası trafik kazalarının yüzde 50 azaltılması ve 2050 yılına kadar trafik kazası sonucu meydana gelen can kayıplarının sıfırlanması" hedefi ve Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında Çankırı İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce Çankırı-Çorum kara yolu Aşağıovacık mevkisinde denetim yapıldı.

Jandarma Genel Komutanlığının envanterine katılan Cayrokopter ile yapılan denetimde, 142 araç kontrol edildi.

Havadan trafik denetimlerinin yıl sonuna kadar devam edeceği bildirildi.