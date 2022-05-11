Çaykur Rizespor, Sivasspor hazırlıklarına başladı

Çaykur Rizespor Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında oynayacağı Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı.

Çaykur Rizespor, ligin 37. haftasında sahasında Sivasspor'u ağırlayacak. 16 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak maç için Mehmet Cengiz Tesisleri'nde toplanan yeşil-mavili ekip Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde antrenmanlarına başladı. Isınma hareketleri ile başlayan idman 5'e 2 orta oyunu ile devam ederek düz koşu ile son buldu.

(Ali Maşalacı/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel