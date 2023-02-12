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Çaykur Rizespor Kulübü, 90 depremzedeyi Rize'ye getirdi

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Çaykur Rizespor Kulübü, 90 depremzedeyi Rize'ye getirdi

Çaykur Rizespor Kulübü, "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 90 depremzedeyi, Rize'ye getirdi.

Çaykur Rizespor Kulübü, "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 90 depremzedeyi, Rize'ye getirdi.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Rize'de hazırlanan iki yardım otobüsünün deprem bölgesine ihtiyaç malzemelerini ulaştırdığı belirtildi.

Yönetim kurulu üyeleri Hasan Yavuz Bakır ve Serkan Karavin'in, deprem bölgesinde AFAD görevlilerinin çalışmalarına destek verdiği aktarılan açıklamada, "Ayrıca deprem bölgesine yardım malzemelerimizi taşıyan Çaykur Rizespor A takım otobüsleri de şimdiye kadar 90 afetzedeyi Rize'ye getirdi. Çaykur Rizespor Kulübü olarak yardım faaliyetlerimize son sürat devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: AA / Güncel

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