Çaykur Rizespor, Konyaspor hazırlıklarını sürdürdü - Haberler

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Çaykur Rizespor, Konyaspor hazırlıklarını sürdürdü

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Çaykur Rizespor, Konyaspor hazırlıklarını sürdürdü

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Konyaspor hazırlıklarını sürdürdü.

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Konyaspor hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, ligin 32. haftasında Konyaspor'u evinde ağırlıyor. 9 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak maçın hazırlıkları için Mehmet Cengiz Tesisleri'nde toplanan yeşil-mavili ekip Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde çalıştı. Isınma hareketleri ile başlayan idman top kapmaca ile devam ederek taktik çalışmasın ardından yapılan çift kale maç ile son buldu.

Öte yandan sakatlığı bulunan Yusuf Sarı fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

(Ali Maşalacı/ İHA)

Çaykur Rizespor, Konyaspor hazırlıklarını sürdürdü

Çaykur Rizespor, Konyaspor hazırlıklarını sürdürdü

Çaykur Rizespor, Konyaspor hazırlıklarını sürdürdü

Çaykur Rizespor, Konyaspor hazırlıklarını sürdürdü

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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