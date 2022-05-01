Çaykur Rizespor ilk deplasman galibiyetini 7 golle aldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çaykur Rizespor ilk deplasman galibiyetini 7 golle aldı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Çaykur Rizespor ilk deplasman galibiyetini 7 golle aldı

Çaykur Rizespor Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Göztepe karşısında aldığı galibiyet ile deplasmanda ilk kez kazandı.

Çaykur Rizespor Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Göztepe karşısında aldığı galibiyet ile deplasmanda ilk kez kazandı.

Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor ligin 35. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geldi. Deplasmanda oynadığı her maçtan puan kayıplarıyla ayrılan yeşil-mavili ekip bugün deplasmanda karşılaştığı Göztepe'yi 7-1'lik skorla mağlup ederek deplasmanda ilk galibiyetini aldı.

Öte yandan Çaykur Rizespor, matematiksel olarak ligde kalma umudunu sürdürüyor.

(Hasan Fehmi Demir/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title