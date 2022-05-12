Çaykur Rizespor, Fabrico Baiano ile yollarını ayırdı - Haberler

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Çaykur Rizespor, Fabrico Baiano ile yollarını ayırdı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Çaykur Rizespor, Fabrico Baiano ile yollarını ayırdı

Çaykur Rizespor, Fabricio Baiano ile karşılıklı olarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Çaykur Rizespor, Fabricio Baiano ile karşılıklı olarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Çaykur Rizespor, 25 Ağustos 2020'de Maritimo takımından transfer ederek kadrosuna kattığı 29 yaşındaki tecrübeli defans oyuncusu Fabrício Baiano'nun Fenerbahçe maçının 34. saniyesinde kırmızı kart görerekk takımını 10 kişi bırakmıştı. Fenerbahçe maçının ardından bir daha kadro şansı bulamayan Baiano ile karşılıklı olarak yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Baiano'ya kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz" denildi.

(Ali Maşalacı - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Fenerbahçe, Rizespor, Spor, Güncel, Haberler

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