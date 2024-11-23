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Çaykur Rizespor, Eyüpspor'u Deplasmanda 2-1 Mağlup Etti

Çaykur Rizespor, Eyüpspor'u Deplasmanda 2-1 Mağlup Etti
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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor, Eyüpspor'a karşı 1-0 geriye düştükten sonra maçta galip gelerek 2-1'lik bir zafer elde etti. Rizespor'un gollerini Varesanovic ve Sowe atarken, Eyüpspor'un tek golünü Ahmed Kutucu kaydetti.

(ANKARA) - Trendyol Süper Lig'in 13'üncü hafta açılış maçında Eyüpspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Çaykur Rizespor, Eyüpspor'u deplasmanda 2- 1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig 13'üncü haftasında, Eyüpspor evinde Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Çaykur Rizespor 1-0 geriye düştüğü maçta,  Eyüpspor'u Varesanovic ve Sowe'un golleriyle 2-1 mağlup etti. Eyüpspor'un golünü ise Ahmed Kutucu attı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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