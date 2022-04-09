Çaykur Rizespor'dan galibiyet pozu - Haberler

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Çaykur Rizespor'dan galibiyet pozu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Çaykur Rizespor'dan galibiyet pozu

Çaykur Rizespor, Konyaspor'un karşısında hanesine 3 puanı yazdırdı.

Çaykur Rizespor, Konyaspor'un karşısında hanesine 3 puanı yazdırdı.

Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Yannick Bolasie'nin 42. dakikada ve Joel Phojenpalo'nun 78. dakikada attıkları gollerle Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Sahasında hanesine 3 puan yazdıran Çaykur Rizespor, sosyal medya hesabından galibiyet pozu paylaştı. Paylaşımda 'Mücadeleye devam' ifadelerine yer verildi.

(Hasan Fehmi Demir/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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