Çaykur Rizespor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çaykur Rizespor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Çaykur Rizespor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını Antalya'da yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını Antalya'da yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacak olan Çaykur Rizespor, liglere verilen milli takım arasını Antalya'da kamp yaparak geçiriyor. Yeşil-mavili ekip, 3 Nisan Pazar günü oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdürdü. Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Top kapma ile devam eden idman, çift kale maç ile son buldu.

Öte yandan Ümit Milli Takım aday kadrosuna çağırılan Emir Han Topçu ve Cemali Sertel ile milli takımlarında bulunan Joel Pohjanpalo, Bryan Dabo ve Yannick Bolasie kampa katılmadı.

(Ali Maşalacı-İHA)

Çaykur Rizespor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Çaykur Rizespor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Çaykur Rizespor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title