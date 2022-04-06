ÇAYKUR Genel Müdürü Alim, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı - Haberler

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ÇAYKUR Genel Müdürü Alim, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı

AA - Fikret Delal - Güncel
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ÇAYKUR Genel Müdürü Alim, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı

ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Alim, mesajında, Anadolu Ajansının kuruluşunun 102. yılını kutladığını belirterek, "Milletin sesi olan Anadolu Ajansı bugün de aynı şekilde ilkeli, doğru, tarafsız yayınlarıyla görevini sürdürmektedir. Bu vesileyle tüm AA çalışanlarını tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Güneysu Kaymakamı Arif Oltulu, Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer ve İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete de AA'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı.

AA / Fikret Delal - Güncel

Anadolu Ajansı, Güncel, Haberler

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