Çaykara Halk Eğitim kursiyerleri depremzede çocuklara 'bayramlık kıyafet' üretti

Çaykara Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri ve eğitmenler, deprem bölgesindeki çocuklar için bayramlık kıyafet üretti.

Çaykara Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri ve eğitmenler, deprem bölgesindeki çocuklar için bayramlık kıyafet üretti.

Çaykara Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri, Çaykara Milli Eğitim Şube Müdürü Veysel Somuncu'nun girişimleriyle İstanbul'da bir firma tarafından gönderilen kumaşlarla deprem bölgesindeki çocuklara bayramlık kıyafet üretimine başladı.

Teknoloji tasarım ve giyim öğretmenleri Ayşegül Sayar, Yeter Yanık, Meryem Yüce, Dudu Köksal ve Fatma Ataman yönetiminde yaklaşık bir ay boyunca çalışan 20 kursiyer, 500 çocuk için kıyafet üretti.

Üretilen kıyafetler, İlçe Kaymakamı Muhammet Güzel'in katıldığı törenle, Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesine gönderildi.

Emeği geçen kursiyerlere teşekkür eden Kaymakam Güzel, Ramazan Bayramı'nda deprem bölgesindeki çocukların yüreklerine dokunmayı hedeflediklerini belirterek, çocukların mutluluğunun kendi mutlulukları olduğunu ifade etti.

Çaykara Milli Eğitim Şube Müdürü Veysel Somuncu da Ramazan Bayramı'nda yaklaşık 500 çocuğa kıyafet desteğinde bulunarak yaşamlarına dokunmaya çalışacaklarını söyledi.

Somuncu, kıyafetlerin yapımı için 1,5 ton kumaş desteğinde bulunan firma sahiplerine ve emeği geçen kursiyer ve öğretmenlere teşekkür etti.