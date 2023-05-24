Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Çaykara'da öğrencilerden Kızılay'a kan bağışı desteği

Çaykara'da öğrencilerden Kızılay'a kan bağışı desteği

Güncel Haberler

Çaykara Şehit Ahmet Çamur Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, yaptıkları bilgilendirmelerle insanların Türk Kızılay'a kan bağışında bulunmalarını sağladı.

Çaykara Şehit Ahmet Çamur Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, yaptıkları bilgilendirmelerle insanların Türk Kızılay'a kan bağışında bulunmalarını sağladı.

Okul rehber öğretmeni Selami Bayraktar ile Kızılay Kan Bağışı Kulübünde görevli öğrenciler, ilçedeki esnafı ziyaret ederek kan bağışı konusunda çeşitli bilgiler paylaştı.

Kan bağışında bulunmak isteyenleri ilçe merkezindeki Türk Kızılay'ın bağış aracına yönlendiren öğrencilere, Kaymakam Muhammet Güzel ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çamurali de destek verdi.

Kaymakam Güzel ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Çamurali, Kızılay standını ziyaretlerinin ardından kan bağışında bulunup çalışmalarından dolayı öğrencilere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Hilmi Kanık - Güncel

Hisarcık Çaykara Kızılay Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title