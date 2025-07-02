Çaykara'da Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı

Trabzon'un Çaykara ilçesinde Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi.

Vali Aziz Yıldırım başkanlığında, Uzungöl Mahallesi'ndeki bir tesiste gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcıları Ali Yılmaz ve Hacı Osman Hökelekli, Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı Sahil Güvenlik Binbaşı Aytaç Bayırlı, ilçe kaymakamları ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Vatandaşların huzur ve güvenliğinin her şeyin önünde geldiğini vurgulayan Vali Yıldırım, tüm kurumların iş birliği içinde hareket etmesinin önemine dikkati çekti.

Kamu düzeninin korunması, suç ve suçlularla mücadele stratejileri ile yazın artan turist yoğunluğuna karşın yapılan ve yapılacak hazırlıkların değerlendirildiği toplantıda, kurumlar arası iş birliğinin artırılması ve koordinasyonun güçlendirilmesi çalışmaları da istişare edildi.