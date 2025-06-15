Çaykara'da Doğa Yürüyüşü Sırasında Yönlerini Kaybeden 75 Kişi Kurtarıldı

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Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Demirkapı Yaylası'nda doğa yürüyüşü yapan 75 kişilik grup, yoğun sis nedeniyle yönlerini kaybetti. Ekiplerin yardımıyla sağ salim kurtarıldılar.

TRABZON'un Çaykara ilçesine bağlı Demirkapı Yaylası'nda doğa yürüyüşü sırasında sis nedeniyle yönlerini kaybeden 75 kişilik gruba, ekiplerin yardımıyla ulaşıldı. Gruptakilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Çaykara ilçesine bağlı deniz seviyesinden yaklaşık 2 bin metre yükseklikteki Demirkapı Yaylası'na araçlarıyla çıkan 75 kişilik grup, doğa yürüyüşü esnasında yoğun sis nedeniyle yönlerini kaybetti. Kırsal bölgede yürüdükleri arazide dönüş yolunu bulamayan gruptakiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yürütülen çalışmayla ekipler, yerleri tespit edilen gruba ulaştı. Grubun, ekip araçları eşliğinde daha sonra ilçe merkezine gitmelerine yardım edileceği belirtilirken, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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