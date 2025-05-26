Çaykara'da Dereye Düşen Çocuk İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı
Trabzon'un Çaykara ilçesinde, Uzungöl'e giden 9 yaşındaki yabancı uyruklu F.R.A, Haldizen Deresi'ne düştü. Aile ve çevredekilerin ihbarı sonrası bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Trabzon'un Çaykara ilçesinde dereye düşen 9 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk için arama çalışması başlatıldı.
Ailesiyle turizm merkezi Uzungöl'e giden F.R.A, yaklaşık 5 kilometre mesafedeki Haldizen Deresi'nde suya düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, AKUT, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, suya düşen çocuk için arama çalışması başlattı.
Kaynak: AA / Hilmi Kanık - Güncel