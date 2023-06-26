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Çayırova Tapu Müdürlüğü dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Çayırova Tapu Müdürlüğü dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Güncel Haberler

Kocaeli merkezli 4 ildeki dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi. Çayırova Tapu Müdürlüğünde "resmi belgede sahtecilik", "rüşvet" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarıyla başlatılan soruşturma kapsamında yakalanarak adliyeye sevk edilen 17 zanlının sorguları tamamlandı. Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli merkezli 4 ildeki dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.

Çayırova Tapu Müdürlüğünde "resmi belgede sahtecilik", "rüşvet" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarıyla başlatılan soruşturma kapsamında yakalanarak adliyeye sevk edilen 17 zanlının sorguları tamamlandı.

Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çayırova Tapu Müdürlüğünde "resmi belgede sahtecilik", "rüşvet" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarıyla başlatılan soruşturma kapsamında 22 Haziran'da 4 ilde operasyon düzenlemişti. Gözaltına alınan 17 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından 23 Haziran'da Gebze Adliyesi'ne sevk edilmişti.

Kaynak: AA / Cem Ali Kuş - Güncel

Çayırova Kocaeli Güncel Haberler

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