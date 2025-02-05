Çayırova'daki Yalıtım Fabrikasında Yangın Korkuttu
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, yalıtım malzemeleri imalatı yapılan bir fabrikada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, yalıtım malzemeleri imalatı yapılan fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Şekerpınar Mahallesi Dila Sokak'ta faaliyet gösteren fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangın hasara yol açtı.
Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel