Çayırova'daki Sünnet Düğününde Gıda Zehirlenmesi Vakaları Artıyor
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde sünnet düğününde ikram edilen tavuk pilavdan yiyenlerin sayısı, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran 91 kişiye ulaştı. Mide bulantısı ve kusma şikayetiyle tedavi altına alınanların hayati tehlikesi bulunmuyor.
KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde sünnet düğününe katılanlara ikram edilen tavuk pilavdan yedikten sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuranların sayısı 91'e yükseldi.
Çayırova ilçesinde dün yapılan sünnet düğününde ikram edilen tavuklu pilavdan yiyenler, akşam saatlerinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu. Mide bulantısı ve kusma şikayetleri görülen yaklaşık 50 kişi, tedaviye alındı. Gece boyunca bölgedeki hastanelere başvuranların toplam sayısı 91'e yükseldi. Tedaviye alınan kişilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.