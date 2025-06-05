Çayırova'daki Palet Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Çayırova'daki Palet Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Çayırova ilçesindeki palet fabrikasının depolama sahasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangında 2 kişi hafif yaralandı, bölgedeki soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde palet fabrikasının depolama sahasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Şekerpınar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde palet üretimi yapılan fabrikanın açık depolama sahasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, zabıta, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin, 41 araç ve 105 personelle müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangında dumandan etkilenen itfaiye eri ile fabrika çalışanı, hastaneye kaldırıldı.

Yangın, fabrikada kısmi hasara yol açtı.

Kaymakam Kara bölgede inceleme yaptı

Öte yandan Çayırova Kaymakamlığına vekalet eden Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Kara, ekiplerin güvenlik önlemlerini aldığını ve yangının kontrol altına alındığını söyledi.

Yangının sıçrama ihtimaline karşı Kocaeli Büyükşehir ve Çayırova belediyelerine bağlı itfaiye ekiplerinin bölgede görev yaptığını aktaran Kara, "Yangın kontrol altına alınmış durumda. Yangına müdahale sırasında iki kişinin hafif şekilde yararlandığını öğrendik. Biri itfaiye personeli biri de yangına müdahale eden depoda çalışan işçi. Herhangi bir can kaybının olmaması bizim en büyük tesellimiz. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Cem Ali Kuş - Güncel
MSB'den skandal haritaya tepki

Fener Rum Patriği'ne skandal hediye! MSB provokasyona sessiz kalmadı
CHP'nin bayram kararına Erdoğan'dan tepki: Temennimiz yanlışta ısrarın bir an önce son bulması

CHP'nin bayram kararına Erdoğan'dan tepki: Bu yanlıştan dönün
CHP'li 5 belediye başkanı görevden alındı

5 belediye başkanı görevden alındı
Doktorla ilgili iddianame hazır! Evine aldığı köpeklere istismarda bulunmuş

Sahiplenme bahanesiyle evine alıp hepsine cinsel istismarda bulunmuş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Almanlar gözünü Galatasaray'ın yıldızına dikti

Galatasaray'ın yıldızına yeni talip! Kulüp çuvalla para kazanabilir
4 metreden düşen Togg'un son halini görenler aynı yorumu yapıyor

4 metre yüksekten uçan Togg'un son halini görenler aynı yorumu yapıyor
Trump 12 ülke vatandaşının ABD'ye girişini yasakladı

Trump imzayı attı! 12 ülke vatandaşının ABD'ye girişi yasaklandı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Marmaray'daki olayda 'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler

'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler
Galatasaray'ın Osimhen'e teklif ettiği tarihi maaş ortaya çıktı

Galatasaray'ın Osimhen'e teklif ettiği tarihi maaş ortaya çıktı
İnfaz kanunu yürürlüğe girdi, tahliyeler başladı

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı, cezaevlerinden tahliyeler başladı
TFF, kırmızı kart cezasında değişikliğe gitti

Tartışmalara sebep olan kırmızı kart cezası kökten değişiyor
İstinaf savcısından Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Narin davasında itirafçı Nevzat'ın uykularını kaçıracak gelişme
Galatasaray yeni Mertens'ini buldu

Galatasaray yeni Mertens'ini buldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.