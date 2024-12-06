Çayırova'daki Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şekerpınar Mahallesi Marmara Geri Dönüşümcüler Sanayi Sitesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında kimsenin bulunmadığı sırada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın, fabrikada hasara yol açtı.