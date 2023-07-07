Çayırova'daki Çelik Fabrikasında Yangın Çıktı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bulunan bir çelik fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucunda fabrikada hasar meydana geldi.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesindeki çelik fabrikasında çıkan yangında hasar oluştu.

Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde (TOSB) faaliyet gösteren bir çelik fabrikasında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangın hasara sebep oldu.