Çayırova'da Zincir Marketin Ana Deposunda Yangın Çıktı
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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir zincir markete ait ana depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde bir zincir markete ait ana depoda çıkan yangın bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.
Çayırova ilçesinin Şekerpınar Mahallesi mevkisinde bulunan zincir markete ait ana depoda saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın yaklaşık yarım saatte kontrol altına alındı.Ekiplerin soğutma çalışması sürerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erol Polat - Güncel