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Çayırova'da Yolcu Otobüsüne Saldırı

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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, araçla yolcu otobüsünün önünü kesen 4 kişi, otobüsün camlarına ateş açtı. Yolcular büyük korku yaşadı.

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, araçla yolcu otobüsünün önünü kesen 4 kişi, ateş açtı. Saldırıda otobüsün camları kırılırken, yolcuların yaşadığı korku dolu anlar, kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde D-100 kara yolunda meydana geldi. İstanbul'dan Sinop'a giden bir yolcu otobüsünü önünü araçla kesen 4 kişi, camlara doğru ateş açtı. Otobüsün camları kırılırken, yolcular büyük korku yaşadı. Şüpheliler hızla bölgeden uzaklaştı. Bir yolcunun kamerasına yansıyan saldırı sonrası kaçan şüpheliler aranıyor. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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