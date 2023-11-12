Çayırova'da Yağmur Sebebiyle Kaza: 3 Yaralı

Yağmur kazaya sebep oldu: 3 yaralı

Panelvan ile hafifi ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda panelvan ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Çayırova Mahallesi 5202. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddeye çıkan S.K. idaresindeki 41 AIZ 698 plakalı Hyundai marka panelvan ile sürücüsünün ismi ve plakası bilinmeyen Ford marka hafif ticari araç, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda çarpıştı. Savrulan araçlar park halindeki 41 P 4763 plakalı Mercedes marka minibüse çarparak durabildi. Kazada hafif ticari araçta bulunan A.M. isimli yolcu, panelvan sürücüsü S.K. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi daha yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 3 yaralı, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.