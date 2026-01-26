Haberler

Kocaeli-Duvara çarpan TIR'ın sürücüsü ağır yaralandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde istinat duvarına çarpan TIR'ın sürücüsü ağır yaralanırken, olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırıldı ve durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde alt geçidin girişinde istinat duvarına çarpan TIR'ın şoförü, ağır yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Şekerpınar-Çayırova bağlantı yolunda meydana geldi. Şekerpınar istikametine giden S.A. yönetimindeki 41 AAL 261 plakalı TIR, kontrolden çıkarak alt geçidin girişinde istinat duvarına çarptı. Kazada TIR şoförü, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Erol POLAT/ÇAYIROVA(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
