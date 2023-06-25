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Çayırova'da tartıştığı oğlunu bıçakla öldüren kişi tutuklandı

Çayırova'da tartıştığı oğlunu bıçakla öldüren kişi tutuklandı

Güncel Haberler

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde tartıştığı oğlunu bıçakla öldüren kişi tutuklandı. Özgürlük Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde dün oğlu Tayfun K'yi (28) bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli Y.K'nın, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde tartıştığı oğlunu bıçakla öldüren kişi tutuklandı.

Özgürlük Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde dün oğlu Tayfun K'yi (28) bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli Y.K'nın, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Çayırova Kocaeli Güncel Haberler

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