Çayırova'da tartıştığı oğlunu bıçakla öldüren kişi tutuklandı
Güncel Haberler
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde tartıştığı oğlunu bıçakla öldüren kişi tutuklandı. Özgürlük Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde dün oğlu Tayfun K'yi (28) bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli Y.K'nın, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde tartıştığı oğlunu bıçakla öldüren kişi tutuklandı.
Özgürlük Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde dün oğlu Tayfun K'yi (28) bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli Y.K'nın, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel