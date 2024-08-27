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Çayırova'da taksiyle çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında taksiyle çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, taksi şoförü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde taksiyle çarpışan motosikletin sürücüsü Mustafa Bacakcı hayatını kaybetti. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, kendisi de hafif yaralanan tedavisinin ardından gözaltına alınan Savaş B. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kaza, 23 Ağustos'ta saat 21.00 sıralarında Çayırova ilçesi Şekerpınar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi ile Esen Kaya Sokak kesişimindeki kavşakta meydana geldi. Mustafa Bacakcı idaresindeki 41 ASF 033 plakalı motosiklet ile karşı yönden gelen Savaş B. idaresindeki 41 T 3322 plakalı taksi çarpıştı. Motosiklet ve sürücüsü yola savrulurken, kontrolden çıkan taksi de takla attı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralanan sürücüler, ambulanslarla yakındaki hastanelere kaldırıldı.

TAKSİ ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Özel bir hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü Mustafa Bacakcı, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan taksi şoförü Savaş B. ise tedavisinin ardından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Savaş B., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Mustafa Bacakcı'nın cenazesi ise 24 Ağustos'ta Şekerpınar Mahallesi'ndeki Deva Ulu Camisi'nde kılınan namazın ardından Çayırova'da toprağa verildi.

KIRMIZI IŞIKTA GEÇMİŞ

Öte yandan kaza, saniye saniye bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikletin Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde kırmızı ışıkta geçerek yolun karşısındaki sokağa dönmesi ve bu sırada yeşil ışıkta geçen taksiyle çarpıştığı anlar yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Motosiklet Çayırova Kocaeli trafik Trafik Kazaları Hukuk Güncel Haberler

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