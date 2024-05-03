Çayırova'da Servis Minibüsünde Yangın Çıktı
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir servis minibüsünde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle araçta hasar meydana geldi.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde servis minibüsünde çıkan yangın hasara neden oldu.
Cumhuriyet Mahallesi Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolu bağlantı yolunda, Cevdet T. idaresindeki 41 P 3919 plakalı servis minibüsünün motor kısmında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
Yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.