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Çayırova'da Şekerpınar Bilgi Evi'nde Yetişkinlere ve Çocuklara Eğitimler Veriliyor

7 Aralık 2023 14:07 Son Güncelleme: 14:08 Abone Ol

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde faaliyete geçen Şekerpınar Bilgi Evi'nde, yetişkinlere ve çocuklara yönelik çeşitli eğitimler veriliyor. Bilgi Evi'nde yetişkinlere meslek eğitim kursları düzenlenirken, çocuk kulübünde miniklere farklı alanlarda eğitimler sunuluyor. Ayrıca, Bilgi Evi'nin yanındaki Cemal Murat Parkı da yenilenerek hizmete sunuldu.