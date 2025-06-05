Çayırova'da Palet Fabrikasında Yangın

Çayırova'da Palet Fabrikasında Yangın
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Kocaeli'nin Çayırova ilçesindeki palet fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülmeye çalışılıyor. Olay yerine çok sayıda acil durum ekibi sevk edildi.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde palet fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Şekerpınar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde palet üretimi yapılan fabrikada bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Cadde güvenlik amacıyla araç trafiğine kapatılırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Cem Ali Kuş - Güncel
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