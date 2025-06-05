Çayırova'da Palet Depolama Sahasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Çayırova'da Palet Depolama Sahasında Yangın Kontrol Altına Alındı
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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir palet depolama sahasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2,5 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangında 1 itfaiye eri ve bir işçi dumandan etkilendi, hastaneye kaldırıldı. Can kaybının olmaması yetkilileri sevindirdi.

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde bir firmaya ait palet depolama sahasında çıkan yangın, 2,5 saate kontrol altına alındı. Yangında dumandan etkilenen 1 itfaiye eri ve depoda işçi olarak çalışan 1 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın, dron ile havadan görüntülendi.

Çayırova ilçesi Şekerpınar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde bir firmaya ait palet depolama sahasında, saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 2,5 saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında 1 itfaiye eri ve depoda işçi olarak çalışan kişi dumandan etkilendi. İtfaiye eri ve işçi, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

'CAN KAYBI OLMAMASI EN BÜYÜK TESELLİMİZ'

Bölgeye gelerek yangına ilişkin bilgi alan Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, "Devletimizin ilgili ekipleri gerekli güvenlik tedbirlerini şu an almış durumda. Özellikle yangınız sıçrama ihtimaline karşılık hem Büyükşehir Belediyesi hem İlçe Belediyesi tarafından gerekli güvenlik tedbirlerini aldı. Dolayısıyla şu an yangın kontrol altına alınmış durumda. Yangına müdahale sırasında bir itfaiye personeli ve bir depoda işçi olarak çalışan bir kişi dumandan etkilendi. Şu an yangın kontrol altına alınmış durumda ve herhangi bir can kaybının olmaması burada bizim en büyük tesellimizö dedi.

Yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.

Haber: Ardacan UZUN-Nazım Özgün ERBULAN-Erol POLAT/ÇAYIROVA(Kocaeli)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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