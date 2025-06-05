Çayırova'da Palet Depolama Sahasında Yangın Çıktı

Çayırova'da Palet Depolama Sahasında Yangın Çıktı
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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir firmanın palet depolama sahasında çıkan yangın, itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesine sahne oldu. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde bir firmaya ait palet depolama sahasında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ediyor.

Çayırova ilçesi Şekerpınar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde bir firmaya ait palet depolama sahasında saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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