Çayırova'da Oto Tamirhanesinde Yangın Çıktı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir oto tamirhanesinde meydana gelen yangında iş yeri ile tamire getirilen 2 araçta hasar oluştu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde yangın çıkan oto tamirhanesi ile tamire getirilen 2 araçta hasar oluştu.

Çayırova ilçesi Yavuz Sultan Selim Caddesi ile 5217'nci Sokak'ın kesişimindeki oto tamirhanesinde, saat 05.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler yükselirken, iş yerinde zaman zaman patlamalar meydana geldi. İhbarla bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken, iş yeri ve tamire gelen müşterilere ait 2 araçta da hasar oluştu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

