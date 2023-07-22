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Çayırova'da Ortaokulda Yangın İhbarı Asılsız Çıktı

Güncel Haberler

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bulunan bir ortaokulda çıkan yangın ihbarı, ekiplerin olay yerine gelmesiyle asılsız olduğu ortaya çıktı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde ortaokulun 3. katında yangın çıktığı ihbarı ekipleri harekete geçirdi. Ekipler olay yerine gelince yangın ihbarının asılsız olduğu ortaya çıktı.

Olay, Çayırova ilçesi Atatürk Mahallesi 312. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metehan Ortaokulu'nun 3. katında yangın olduğuna dair ihbar yapıldı. İhbar üzerine itfaiye ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipleri gören vatandaşlar da heyecanlı ve meraklı gözlerle sokağa döküldü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araçla 3. katı ve binayı kontrol etti. Herhangi bir yangına rastlanmayınca ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Çayırova İtfaiye Kocaeli Güncel Haberler

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