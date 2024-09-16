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Çayırova'da Müzikholde Kanlı Kavga: 1 Ölü, 8 Tutuklama

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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir müzikholde çıkan kavgada işletme müdürü hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olayda yer alan 11 kişiden 8'i tutuklandı.

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde müzikholde çıkan ve eğlence mekanın işletme müdürünün hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı olayın faili oldukları şüphesiyle yakalanan 11 kişiden 8'i tutuklandı.

Olay, 13 Eylül günü saat 02.00 sıralarında Çayırova ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerindeki bir müzikholde meydana geldi. Müzikholde alkol alan 7-8 kişilik grup, henüz belirlenemeyen sebeple işletme müdürü Kamuran Ç. ile tartıştı. Tartışma kısa sürede tabanca ve bıçağın kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayda Kamuran Ç., Uğur S., Sinan Ç., Cem Ü. ve Bülent Y., yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan tabancayla göğsünden vurulan Kamuran Ç., tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, yaptıkları araştırmalarda olayın failleri oldukları değerlendirilen O.M., S.Ç., S.Ç., C.Ü., T.Ç., S.Ç., B.Y., C.K., S.Ö., İ.K. ve A.E.K.. isimli 11 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri bugün tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Ç., T.Ç. ve S.Ç isimli şüpheliler adli kontrol şartı ile serbest kalırken, C.K., O.M., C.Ü., B.Y., S.Ç., S.Ö., A.E.Ç. ve İ.K isimli 8 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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