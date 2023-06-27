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Çayırova'da Mezarlık Ziyareti

Çayırova'da Mezarlık Ziyareti

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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde vatandaşlar, Kurban Bayramı'nın arifesinde mezarlık ziyareti yaptı. Sabahın erken saatlerinden itibaren yakınlarının mezarlıklarına gelen aileler, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti. Çiçekleri sulayarak mezarlara bakım yapan vatandaşların zaman zaman hüzünlendiği görüldü. Çayırova Belediyesi Sosyal Yadım İşleri Müdürlüğü ekipleri, Akse ve Şekerpınar'daki mezarlıklarda yakınlarının kabrini ziyarete gelen vatandaşlara çiçek dağıttı. Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi de vatandaşlarla sohbet ederek bayramlarını kutladı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde vatandaşlar, Kurban Bayramı'nın arifesinde mezarlık ziyareti yaptı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren yakınlarının mezarlıklarına gelen aileler, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Çiçekleri sulayarak mezarlara bakım yapan vatandaşların zaman zaman hüzünlendiği görüldü.

Çayırova Belediyesi Sosyal Yadım İşleri Müdürlüğü ekipleri, Akse ve Şekerpınar'daki mezarlıklarda yakınlarının kabrini ziyarete gelen vatandaşlara çiçek dağıttı.

Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi de vatandaşlarla sohbet ederek bayramlarını kutladı.

Kaynak: AA / Cem Ali Kuş - Güncel

Bünyamin Çiftçi Kurban Bayramı Çayırova Kocaeli Güncel Haberler

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