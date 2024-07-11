Çayırova'da kuvvetli yağış su baskınlarına yol açtı
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli yağış su baskınlarına neden oldu. Su baskınında bir site, 2 daire ve otopark su altında kaldı. Ekipler tahliye çalışmalarına başladı.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli yağış su baskınlarına yol açtı.
Sağanak nedeniyle Akse Mahallesi 433. Sokak'ta bulunan bir sitenin zemin katındaki 2 daire ile otoparkı su bastı.
Çayırova Kaymakamlığı ve belediye ekipleri, su baskını yaşanan bölgede iş makineleriyle tahliye çalışması başlattı.
Su baskı nedeniyle 2 dairede hasar oluşurken otoparkta ve çevrede bulunan 7 araç zarar gördü.
Daire sahibi Hafize Görmez (42), evin bir anda suyla dolduğunu, kendilerini zor dışarıya attıklarını, eşyalarının zarar gördüğünü kaydetti.
Öte yandan ekipler, su altında kalan araçları kaldırarak yediemin otoparkına götürdü.