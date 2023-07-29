Çayırova'da Kırık Cam Şişeleriyle Yangın Çıktı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde kırık cam şişeleri otluk alanı tutuşturarak yangın çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını evlere sıçramadan söndürdü.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde kırık cam şişeleri otluk alanı tutuşturdu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangının evlere sıçramadan söndürdü.

Yangın, Çayırova ilçesi Emek Mahallesi Bosna Caddesi 12. Sokakta bulunan boş arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kırık cam şişelerinin kuru otları tutuşturmasıyla yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken alevlerin evlere sıçramasını da engelledi. Ekipler soğutma çalışmalarının ardından bölgeden ayrıldı. - KOCAELİ