Çayırova'da Kargo Kamyonunda Yangın Çıktı
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir kargo kamyonunda çıkan yangın, kargo malzemelerinin zarar görmesine neden oldu. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için olay yerine intikal etti.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde kargo kamyonunda çıkan yangın hasara neden oldu.
Akse Mahallesi Fenerbahçe Bulvarı'nda bir kargo firmasının depo sahasında bulunan kamyonda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında kargo malzemeleri zarar gördü.