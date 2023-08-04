Çayırova'da Kamyonla Motosiklet Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonla motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, kamyon sürücüsü gözaltına alındı.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde kamyonla motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
H.A'nın kullandığı 59 ACB 343 plakalı kamyon, D-100 kara yolu Anadolu Otoyolu bağlantı yolu Yeni Mahalle mevkisinde Abdulkadir Y. (26) idaresindeki 63 AGJ 444 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada motosikletten yola savrulan sürücü Abdulkadir Y. yaşamını yitirdi, motosiklette yolcu olarak bulunan ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.
Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kamyon sürücüsü gözaltına alınırken, Abdulkadir Y'nin cenazesi Gebze Adli Tıp Şube Müdürlüğü Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı.