Çayırova'da Kamyonet ve Panelvan Çarpıştı: 2 Yaralı
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde meydana gelen kazada bir panelvan ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralıların durumu iyi.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde kamyonetle panelvanın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
E.E'nin kullandığı 34 HDT 712 plakalı panelvan, Şekerpınar Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde aynı yönde seyreden H.E. yönetimindeki 34 HIY 622 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada panelvanın sürücüsü ile yolcu V.K. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel