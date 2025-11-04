Çayırova'da İnşaat Kazasında İşçi Kurtarıldı
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir inşaatta kazı çalışmaları sırasında kayan toprağın altında kalan işçi R.G., kurtarma ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla yaralı olarak kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.
KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde inşaatta kazı yapıldığı sırada kayan toprağın altında kalan R.G., ekiplerin yarım saatlik çalışmasıyla yaralı olarak kurtarıldı.
Olay, saat 09.30 sıralarında Çayırova ilçesi Şekerpınar Mahallesi'ndeki inşaat şantiyesinde meydana geldi. Kazı çalışması yapılırken işçilerden R.G. kayan toprağın altında kaldı. Diğer işçilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yarım saatlik çalışması sonucu R.G., yaralı kurtarıldı. R.G., sağlık ekibinin müdahalesi sonrası ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber: Erol POLAT/ÇAYIROVA(Kocaeli),