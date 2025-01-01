Çayırova'da İlaçlama Sonrası İki Kişi Zehirlenme Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı
Kocaeli'nin Çayırovası ilçesinde bir binada böcek ilaçlaması sonrası iki kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Apartman sakinlerinin kötü koku nedeniyle itfaiye ve sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine müdahale yapıldı.
Kocaeli'nin Çayırovası ilçesinde, böcek için ilaçlama yapılan binadaki 2 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Akse Mahallesi Veysel Karani Caddesi'ndeki 7 katlı binadaki bir dairede, böceklerle mücadele kapsamında ilaçlama yapıldı.
Apartman sakinleri ilaçlama sonrası kötü koku nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan S.K. (80) ve Z.E'nin (45) sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.