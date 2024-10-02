Çayırova'da Fabrika İnşaatında İki İşçi Yaralandı

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde bir fabrika inşaatında çalışan 2 işçi, 4 metre yüksekliğindeki platformdan düşerek yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Şekerpınar Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki bir fabrika inşaatında meydana geldi. İnşaatta demir işi yapan işçiler Yalçın S. ve İrfan P. yaklaşık 4 metre yükseklikteki platformda çalışırken dengelerini kaybederek düştü. Diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. 2 işçi, ambulanslarla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.